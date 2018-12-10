СКА сыграет с московским «Динамо» в Ледовом





СКА находится на втором месте в Западной конференции, имея в своем активе 79 очков. «Динамо» занимает пятую строчку на «Западе» с 58 очками.



В этом сезоне СКА одержал три победы над московским «Динамо» (4:0, 3:2, 2:0).



В последнем матче подопечные Ильи Воробьева неожиданно проиграли «Нефтехимику» со счетом 2:3. Отметим, что это первое поражение СКА «Нефтехимику» с 2012 года. «Нефтехимик» прервал восьмиматчевую победную серию СКА.









Ранее сообщалось о том, что Матч состоится в Ледовом дворце. Начало в 19.30 по московскому времени.Ранее сообщалось о том, что СКА в овертайме уступил «Нефтехимику» со счетом 2:3. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

СКА сыграет с московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.