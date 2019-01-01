Гендиректор ООО«СМУ-2002» получил условный срок за мошенничество с квартирой на четыре млн рублей





Он обвинялся по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».





Суд установил, что Зяблов обманным путем, не желая исполнять взятые на себя обязательства по договору уступки прав требований и перевода долга по договору участия в долевом строительстве, заключенному ООО «СМУ-2002» с потерпевшей в августе 2011 года, не предоставил право требования на трехкомнатную квартиру. Он получил от потерпевшей денежную сумму в размере почти четырех млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что в Петербурге адвокат обвиняется в мошенничестве на сумму более восьми млн рублей.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил гендиректора ООО«СМУ-2002» Дениса Зяблова в пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.