В Петербурге за месяц коммунальные тарифы подскочили на 16%

Сегодня, 17 января, жилищный комитет Смольного дал разъяснение по поводу резкого повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщает ведомство.





Дело в том, что, счёт, выставленный в декабре, оказался больше на 16%, чем счет за ноябрь. Это вызвано, объясняет комитет, разницей температур. Так, в ноябре средняя температура воздуха была +3,8°С, а в декабре она понизилась до -3,4°С. Следовательно, в первый месяц зимы и расходы на отопление больше.





Также отмечается, что при повышении коммунальных платежей учли повышение ставки НДС на 1,7%.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что в доме на улице Крыленко управляющая компания незаконно увеличила тарифы на коммунальные услуги . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



