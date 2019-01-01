В Красносельском районе школьника госпитализировали с разрывом селезенки

Как сообщают АН “Оперативное прикрытие” со ссылкой на правоохранительные органы, в Сосновой Поляне с тяжелой травмой живота был госпитализирован школьник.





Его доставили в Детскую больницу №1 15 января вечером. Подростка привезли с улицы Тамбасова. Врачи также зафиксировали 14-летнего мальчика разрыв и гематому селезенки, внутрибрюшной кровотечение.





Специалисты оценивают состояние ребенка, как средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются.