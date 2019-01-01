Полуторагодовалая девочка случайно съела таблетки от давления и оказалась в больнице

Несколько таблеток гипотензивного препарата и стали причиной госпитализации, соощают Ан “Оперативное прикрытие”. Девочку в возрасте полтора года доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова. Малышка поступила на отделение 16 января в первом часу дня из квартиры на Рыбацком проспекте.





Врачи сообщили о тяжелом состоянии девочки и также резюмировали, что произошло отравление лекарственным препаратом, вызвавшим резкое падения кровяного давления. Состояние девочки было тяжелое.