Суд Петербурга продлил арест фигуранту дела «Сети» Виктору Филинкову





Он будет находиться под стражей до 22 марта .2019 года.





Следователь пояснил суду, что Филинков показаний не дает, вину не признает. Обвиняемый против удовлетворения ходатайства следователя возражал. Адвокат пояснил суду, что Филинков - законопослушный гражданин иностранного государства, он готов давать показания, но только следователям, которые его не пытают. Просил суд избрать домашний арест. Однако документов, которые бы подтверждали возможность избрания такой меры, суду не представил.





Процесс проходил в открытом режиме.



Напомним, в октябре 2017 года что в отношении террористической организации «Сеть» было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, участники занимались организацией нападения на сотрудников силовых структур и органов власти. Кроме того, как считает следствие, они планировали устроить взрыв во время выборов президента РФ. Участники организации называют себя антифашистами и анархистами.





Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Филинкова, обвиняемого в участии в террористическом сообществе, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.