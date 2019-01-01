Детского омбудсмена Светлану Агапитову злоумышленники обокрали “не по-детски”

С банковских карт петербургского уполномоченного по защите детей списали крупную сумму в размере трети миллиона рублей. Махинации злоумышленники проводили в период с декабря 2018 года по январь 2019 года. Об этом сообщают правоохранители Центрального района.





Сообщается, что неустановленное лицо совершило списание денежных средств с ее трех банковских карт банка “Сбербанка”.





По факту незаконного перевода денежных средств возбуждено уголовное дело.