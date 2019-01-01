Снег задерживает поезд “Аллегро”, следующий из Хельсинки в Петербург

В ночь на 17 января Финляндию накрыло снегом – это повлияло на движение поездов и самолётов, передаёт “Фонтанка”.





Высота снежного покрова, если брать пределы всей страны, варьируется от 10 до 14 см. В связи метелью, которая этому предшествовала, компания Finnair на сегодня отменила больше 40 рейсов.





Более того снег затруднил движение финляндских электричек – многие отменили. Сказалась погода и на поездах дальнего следования. Получается так, что сейчас только 69% всех поездов следуют, согласно графику. Остальные задерживаются до 50 минут. Скоростной поезд “Аллегро”, направляющийся из Хельсинки в Петербург, приедет в Северную столицу с опозданием в 12 минут.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что поезд, следующий из Финляндии в Россию, задержался . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



