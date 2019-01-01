Суд Петербурга отправил в колонию сотрудников Академии художеств за контрабанду картин





Они обвиняются в том, что незаконно вывезли произведения искусства за пределы РФ.





Суд установил, что Чэнь Фэнюе, являясь директором Хейлунцзянской академии художеств в городе Харбин вместе с Чэнь Дуном, который работал в той же академии, находясь в Москве и Петербурге, приобрели для последующей выставки произведения живописи.





Среди картин были: этюд "Ленин на съезде комбедов" автора Фридмана, стоимостью 49 тыс. рублей, этюд "Ленин с красноармейцами у карты" автора Токарева, стоимостью 66 тыс. рублей, этюд "Пастушок" автора Соломина, стоимостью 50 тыс. рублей, картина "Портрет женщины с гранатовым кулоном" автора Иогансона, стоимость которой составляет боле 1,5 млн рублей.





Все эти произведения являются культурными ценностями.





Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, 5 мая прошлого года обвиняемые вступили в сговор на незаконное перемещение картин, путем сокрытия их в багаже. Картины были обнаружены в ходе досмотра.

.

Картины конфискованы в доход государства.





Ранее сообщалось о том, что д вое граждан Китая пытались вывез ти из Петербурга картины стоимостью 1,7 млн рублей.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Московский районный суд Петербурга приговорил Фэнюе Чэнь и Дуна Чэнь к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.