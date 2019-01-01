На Стагопетергофском проспекте автобус сбил школьника на пешеходном переходе

По информации Отдела пропаганды УГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось около 08:00 в Адмиралтейском районе. Водитель, управляя автобусом ПАЗ сбил мальчика 2007 года рождения.





По информации сотрудников полиции, водитель наехал на пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода.





В результате ДТП школьник получил травмы. По данному факту проводится проверка.