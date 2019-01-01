На автодороге Нарва при встречном столкновении машин пострадали маленькие дети

Как сообщает Отдел пропаганды УГИБДД, происшествие случилось 17 января около Кингисеппского района на 104 км автомобильной дороги Нарва. Сообщается, что водитель Сhevrolet 34 лет выехал на полосу встречного движения и столкнулся с “Газелью”, за рулем которой находился 50-летний мужчина.





Также в салоне “Газели” были дети - 2018 и 2015 года рождения.



