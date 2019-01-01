ДТП со снегоуборочной машиной на Смольном проспекте переросло в драку (видео)

Как сообщили очевидцы в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП Петербурга», водитель снегоуборочной машины начал движение задним ходом по полосе с односторонним движением, не обращая внимания на автомобили, которые двигались позади. В итоге снегоуборочная машина столкнулась с Skoda Roomster. Между водителями началась драка. Разнимать участников драки стали сотрудники полиции, которые находились неподалеку в этот момент.











Ранее сообщалось о том, что н Ранее сообщалось о том, что н а пересечении Дальневосточного и Народного проспектов в Невском районе Петербурга подрались два водителя трамваев.(Майя Брик, Gazeta.SPb)













Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"













