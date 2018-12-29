За публикация СМИ о протечках на Дальневосточном ответственность понес глава Невского района

Информация о нарушениях эксплуатации домов 34 и 30 в Невском районе Петербурга на Дальневосточном проспекте была озвучена средствами массовой информации. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.





Так, сообщалось, что в домах имеются следы протечек, провисание проводов, а также плесень и конденсат в квартирах. Проверка прокуратуры определила, что управляющая компания ООО “ДОВЕРИЕ” нарушает требования закона при содержании и эксплуатации жилищного фонда.





Также установлено, что в домах не был сформирован совет, который также должен поднимать эти вопросы.





Прокуратура района генеральному директору управляющей компании внесла представление об устранении нарушений.





В следствии чего, по данному факту прокуратура в адрес главы администрации района внесла представление. Устранение нарушений находится на контроле районной прокуратуры, сообщают в ведомстве.