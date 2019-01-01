Капитана дальнего плавания нашли с простреленной головой в квартире на Яхтенной





Как сообщили в правоохранительных органах, в квартире на Яхтенной улице было найдено тело 48-летнего мужчины.



В ходе осмотра у него было обнаружено огнестрельное ранение головы.

Известно, что погибший работал капитаном в ПАО «Дальневосточное пароходство».



Тело направлено в морг на экспертизу. Сейчас ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства.





В Приморском районе нашли мертвым капитана дальнего плавания.