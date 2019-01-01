“Полипласт” окажет помощь петербуржцам, которые пострадали при взрыве на промышленном предприятии

Руководство так же сообщило на официальной странице предприятия, что в результате возгорания никаких опасных для здоровья человека химических веществ или материалов в атмосферу выброшено не было.





Профильные службы Роспотребнадзора продолжают проверку на месте происшествия. Отмечается, что ни Кингисеппу, ни близлежащим населенным пунктам не угрожает никакая опасность.





“Необходимо дать высокую оценку скорости и качеству работы экстренных служб, МЧС, Пожарной охраны, Скорой помощи, которые прибыли на предприятие в считанные минуты”, - сообщается в обращении.





Напомним, крупный пожар на промышленном предприятии области произошел 16 января около 11:00. В результате взрыва пострадали 5 человек.