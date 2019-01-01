К году тюрьмы приговорили в Петербурге за немаркированный алкоголь “бизнесменов”

Прокуратура Фрунзенского района поддержала государственное обвинения по уголовному делу в отношении гражданина России и гражданки Украины, которые признаны виновными в совершении преступления по статье, которая запрещает приобретать и реализовывать немаркированную алкогольную продукцию.





Было выявлено, что с мая по июль 2017 года злоумышленники приобрели незаконно 12 тысяч бутылок. Общая стоимость продукции составила более 2 млн рублей.





Районный суд во Фрунзенском районе Петербурга признал обвиняемых виновными и назначил каждому наказание в виде лишения свободы на 1 год 2 месяца.