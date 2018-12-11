В Петербурге задержан местный житель, подозреваемый в растлении малолетней девочки





По версии следствия, подозреваемый с осени 2017 года по февраль 2018 года в квартире одного из домов, расположенного в Приморском районе, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении малолетней 11-летней девочки.



Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.



Ранее сообщалось о том, чт Ранее сообщалось о том, чт о сотрудники полиции разыскивают 19-летнего жителя Петербурга, которого подозревают в растлении несовершеннолетней, которая состояла на учете в психоневрологическом диспансере. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

В Петербурге по подозрению в растлении несовершеннолетней задержан 49-летний мужчина, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете.