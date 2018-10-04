Краткосрочная и долгосрочная аренда жилья в центре Петербурга дешевеет

В сегменте долгосрочной аренды во всех центральных районах Cеверной столицы произошло небольшое снижение ставок, сообщили Gazeta.SPb 'ксперты Группы компаний “Метражи”.





В ноябре прошлого года средняя месячная стоимость в Центральном районе составляла 38,5 тысяч рублей за месяц. В декабре-январе этот показатель снизился почти на пять тысяч рублей.



Кроме того, заметное снижение уровня ставок произошло в Василеостровском районе. Так, средняя месячная стоимость аренды компактной квартиры площадью до 30 квадратных метров снизилась на 2,4 тысячи рублей - с 30 до 27,6 тысяч рублей в месяц.



В сегменте краткосрочной аренды небольшое падение средних ставок было отмечено только в трех районах - в Центральном, Василеостровском и Адмиралтейском. Среднее снижение ставки составило 5-10%.





Ранее сообщалось о том, что стоимость квартир в самом популярном пригороде Петербурга – Кудрово приблизилась к ценам на городскую недвижимость. Жилье в Мурино и Буграх выросло в цене, однако пока сохраняет экономическую привлекательность для покупателей.

Кудрово в IV квартале 2018 года составил 87 262 рубля за кв. метр. За год

жилье подорожало в среднем на 8% и почти приблизилось к средним ценам на вторичную недвижимость в Красносельском районе Петербурга (87 717 рублей за кв. метр). (Майя Брик, Gazeta.SPb)