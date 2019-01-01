В Петербурге завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества с железнодорожными билетами





Сотрудниками транспортной полиции, в ходе расследования

уголовного дела по факту мошенничества, установлено, что 35-летний

уроженец Пермского края придумал незаконный способ обогащения за

чужой счет. Осенью прошлого года на Московском вокзале он,

злоупотребляя доверием добропорядочных граждан, просил их приобрести

для него билет до его родного города. Злоумышленник жаловался, что

оказался в трудной жизненной ситуации и остался без денежных средств.

Вместе с тем, убедительно обещал вернуть затраченную на билет сумму по приезду домой.





Стражами правопорядка выяснено, что граждане, как правило,

помогали «нуждающемуся» и приобретали билет. Однако злоумышленник

сдавал его в кассу, а полученные деньги присваивал себе. Цель фигуранта

была «приобрести» билет как можно большей стоимостью.

Общая сумма ущерба, причиненная гражданам, составила около 25

тыс. рублей.





В настоящее время дознанием собрана достаточная доказательная база,

и уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159

УК РФ «Мошенничество», с утвержденным обвинительным заключением

направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, расследуется

пять аналогичных уголовных дел.





Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в

виде лишения свободы на срок до двух лет.



Ранее сообщалось о том, ч Ранее сообщалось о том, ч то в Петербурге адвокат обвиняется в мошенничестве на сумму более восьми млн рублей.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

На Московском вокзале уроженец Пермского края просил людей приобрести для него билет, а затем сдавал его в кассу, сообщили Gazeta.SPb в УТ МВД России по СЗФО.