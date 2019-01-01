В Тосненском районе Opel Astra насмерть сбил женщину





Сегодня, 17 января 2019 года около 8:40 на участке автодороги «Ям-Ижора — Никольское» Тосненского района Ленобласти Opel Astra, за рулем которого находился 33-летний водитель, сбил женщину, возраст которой уточняется.





В результате ДТП женщина скончалась на месте.

Сейчас проводится проверка.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что мужчину с тяжелыми травмами доставил и в больницу после ДТП на Песочной набережной.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

В Тосненском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП, сообщили Gazeta.SPb в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.