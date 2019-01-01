Петербуржец соблазнил психически нездоровую школьницу





Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию обратился директор центра содействия семейному воспитанию и рассказал о том, что на протяжении месяца молодой человек вступал в интимную связь c 14-летней девочкой, которая состоит на учете в психоневрологическом диспансере. После таких встреч девочка была доставлена в больницу.





Сейчас проводится проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Сотрудники полиции разыскивают 19-летнего жителя Петербурга, которого подозревают в растлении несовершеннолетней.