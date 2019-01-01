По требованию прокуратуры в Курортном районе очистили крыши от наледи





В ходе проверки выяснилось, что тротуары не убраны от снега и наледи, не посыпаны противогололёдными материалами, на кровле домов имеются сосульки и снег.



По результатам проверки прокуратура района в адрес ООО «Жилкомсервис Курортного района Санкт-Петербурга», МА МО города Сестрорецка, а также собственникам частных территорий внесла представления об устранении нарушений. В ходе проверки были приняты оперативные меры по уборке дворовых территорий и крыш многоквартирных домов.





В настоящее время кровля всех проверенных объектов очищена от снега и сосулек.





В Курортном районе провели проверку соблюдения требований закона зимней уборки, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.