В Петербурге трехлетняя девочка обварилась кипятком из опрокинутого чайника

Как сообщили в правоохранительных органах, в квартире на Финляндском проспекте по недосмотру родителей ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком. Девочку госпитализировали в больницу с термическими ожогами разных частей тела. Ребенок находится в тяжелом состоянии.





Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.



