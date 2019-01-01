В Петербурге адвокат обвиняется в мошенничестве на сумму более восьми млн рублей

Как полагает следствие, адвокат вместе с соучастниками с мая 2011 года по апрель 2015 года, путем изготовления подложных договоров поставок строительных материалов для нужд квартирно-эксплуатационных организаций, подготавливали исковые заявления о взыскании задолженности и неустойки, которые вместе с документами их обоснования, подавали в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. В дальнейшем судьи, введенные в заблуждение относительно наличия реальных договорных отношений, выносили решения о взыскании задолженностей, после чего на основании исполнительных листов Управление Федерального Казначейства по Петербургу перечислило денежные средства на расчетные счета подконтрольных обвиняемому коммерческих структур на общую сумму не менее 8 млн 300 тыс. рублей, которыми он с соучастниками распорядился по собственному усмотрению.





Расследование продолжается.