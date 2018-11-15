У водителя Kia Rio в Колпино изъяли крупную партию амфетамина





Как уточнили в правоохранительных органах, вечером 16 января 2019 года на улице Веры Слуцкой в Колпино был остановлен Kia Rio, за рулем которого находился 32-летний неработающий местный житель. У него нашли полиэтиленовый пакет с амфетамином массой 271,5 грамма.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ». Водитель задержан.









Сотрудники полиции остановили автомобиль в Колпино и при осмотре обнаружили почти 300 граммов амфетамина, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.