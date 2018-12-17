Из-за ремонта труб школа и поликлиника Красногвардейского района останутся без отопления

Как сообщают сотрудники ГУП “ТЭК СПб”, без отопления на время смогут оставаться жители двух районов Петербурга. Без отопления останутся жители Выборгского района на Северном проспекте. Ремонт будут проводить в домах 16/1, 16/4 и 14/1 будут. Жильцы без тепла 17 января будут находиться с 09:00 до 22:00.





В свою очередь, в Красногвардейском районе из-за ремонта трубы в доме 59 улице Коммуны без тепла временно останутся 18 жилых домов. Тепла не будет в районе и в одном детском учреждении, а также школе и поликлинике.





Все работы будут проведены при условии, если температура на улице не опустится ниже -5 градусов, отмечают сотрудники ГУП “ТЭК СПб”,