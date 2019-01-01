На Мебельной скорая увезла женщину с ножевыми ранениями

В группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” очевидцы происшествия разместили видео и фотографии с места инцидента.





По словам пользователей социальных сетей, мужчина напал на женщину на Мебельной улице. Злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшая от ножевых ранений женщина была госпитализирована в городскую больницу Санкт-Петербурга.



Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"



Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

“На Мебельной ул. дом 45 мужчина с ножом по «пьяни» напал на женщину. В итоге девушку забрали в больницу, мужчина арестован!”, - сообщают очевидцы.