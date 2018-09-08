Новый дудл от Google стал стартовой страницей в честь Станиславского

Запуск новой анимированной картинки компания приурочила к 156-летия Константина Станиславского. Увидеть новый дудл можно на стратовой странице поисковика.





Станиславский - создатель революционной системы, которая позволила изменить подход к обучению актеров по всему миру и повлияла на многих.





Помимо анимации, дудл выступает и как игра. Так, в компании сообщается, чтобы достичь психологической достоверности игры по системе Станиславского, актеру необходимо задать себе вопросы о персонаже. Ответы помогут прожить историю героя достоверно.