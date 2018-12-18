В Пулково сообщают о задержке рейсов в Москву и Ростов-на-Дону

В четверг, 17 января, пассажиры авиарейсов в Тбилиси, Ростов-на-Дону и Москву из Петербурга прибудут с опозданием. Об этом сообщает онлайн табло Пулково.





Самолет авиакомпании “Россия” должен был подняться в воздух в 7:15, однако пассажиры рейса 6369 отправятся до пункта назначения, в Ростов-на-Дону, только в 09:00.





С задержкой вылетят и пассажиры рейса Y7 1062 в Домодедово. Boeing 737-800 вылетит в столицу только в 11:35. Опоздание составит 1 час 40 минут.