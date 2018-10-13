Продюсер “Дозоров” и фильма “Ирония судьбы. Продолжение” скончался в Москве

О кончине продюсера стало известно накануне. Сообщается, что в возрасте 46 лет актер, сценарист и продюсер Алексей Кублицкий скоропостижно скончался в Москве. Причиной смерти стал отрыв тромба. Сообщает издание “Блокнот-Волгоград”.





Актер умер 14 января, сообщает издание. Известно, что с 2009 года Кублицкий являлся генеральным продюсером Production Value World Wide.





За свою карьеру он спродюсировал фильмы "Ночной дозор" и "Дневной дозор", "Высоцкий: Спасибо, что живой" и "Ирония судьбы. Продолжение".





Прощание с ним пройдет 17 января в морге Красногорска, а похоронят Кульбицкого в Волгограде 19 января.