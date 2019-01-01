Озвучен главный претендент на участие в “Евровидении” от России

По сведениям, которые получили ТАСС от источника, главным кандидатом, который будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе “Евровидение” станет певец Сергей Лазарев. Конкурс в этом году пройдет в мае в Тель-Авиве.





Также сообщается, что в этом году не будет проходить национальный отбор кандидата. Канал "Россия-1", который в этом году выступает вещателем "Евровидения", самостоятельно определит артиста.





Для Лазарева участие в конкурсе станет второй попыткой занять призовое место. Официально кандидат будет озвучен в ближайшее время в эфире телеканала.