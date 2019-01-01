На Сызранской ночью прорвало трубу с холодной водой (ФОТО)

Сообщение о прорыве было размещено в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурге” около 02:00. Очевидец события написал, что в Московском районе на Сызранской улице произошел прорыв трубы с холодной водой.











Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com



По фотографии, размещенной в социальных сетях, видно, как на улице образовался небольшой “водоем” в результате прорыва. Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.comПо фотографии, размещенной в социальных сетях, видно, как на улице образовался небольшой “водоем” в результате прорыва.





Пользователи соцсетей комментируют происходящее и советуют утром захватить с собой коньки.