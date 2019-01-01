На переезде в Кудрово из-за ДТП с маршруткой снизили скоростной режим

Также переезд оборудовали автоматическими звуковыми сигналами и световой сигнализацией. Все это сделали после ДТП, которое произошло в декабре 2018 года в Кудров.

Об этом сообщают сотрудник Октябрьской железной дороги.





Все дополнительные меры обеспечения безопасности на переезде установлены в соответствии с требованиями Минтранспорта.