Ночью в Петроградском районе горел ангар рядом с административным зданием

В четверг, 17 января, семь единиц техники и 28 человек личного состава боролись с огнем на набережной Мартынова в Петроградском районе. Рядом с административным зданием горел металлический ангар.





Сообщение о пожаре поступило в 04:22. На месте спасатели выяснили, что площадь ангара 120 квадратных метров. В 04:37 ранг пожара был повышен до №1-Бис





Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.