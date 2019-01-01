В садоводстве “Заря” пылал частный дом

В среду, 16 января, пожарно-спасательное подразделение Ленинградской области ликвидировало пожар в Кировском районе. Сообщение о пожаре поступило на телефон экстренной службы в 19:05. Сообщалось, что горит частный дом в Кировском районе, который расположен в СНТ “Заря”.

Об этом сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области.





На место происшествия выехали три единицы специальной техники и семь человек личного состава. Пожар был ликвидирован через час, в 20:02.





Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района.