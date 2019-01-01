В поселке Янино-1 ночью больше часа туши крупный пожар на складе

В четверг, 17 января, в 00:26 спасателям поступило сообщение о пожаре в поселке Янино-1. Сообщалось, что огонь охватил ангар. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области.





Спасатели Всеволожского района выехали на место ликвидации. Сообщается, что на месте работали дежурные смены 101 и 102 пожарно-спасательных частей противопожарной службы Ленобласти, 15 отряд Федеральной противопожарной службы по Ленинградской области, служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС Росси по Ленинградской области, а также дежурная смена 28 пожарно-спасательного гарнизона города Санкт-Петербурга. В общей сложности, на месте ликвидации пожара работали шесть единиц техники и 21 человек личного состава





Выяснилось, что горит ангар площадью 100 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 01:56. Информация о пострадавших не поступала.