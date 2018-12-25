Бондаренко дал поручение заместителям глав районов ежедневно проверять уборку города от снега

Сотрудники Жилищного комитета сообщили, что к середине января было осмотрено более 1400 дворов, по 25% из них есть замечания. О этом сообщают в жилищном комитете Санкт-Петербурга.





Сложная ситуация на сегодняшний день в Красносельском районе. Там в более чем 57% дворов есть недочеты в уборке. Также недочеты есть в Невском и Петроградском районах.





Вице-губернатор порекомендовал заместителям глав районов города лично проводить ежедневную проверку уборки снега и отметил, что в спальных районах техника в дневное время должна работать постоянно.