За полгода до концерта в Петербурге выкупили все билеты на концерт Rammstein

Компании-организаторы концертов рок-группы Rammstein в Москве и Санкт-Петербурге сообщили о том, что все билеты на шоу проданы. Билеты на концерты, которые начали продавать еще в 2018 году, пользовались большой популярностью изначально. В январе 2019 года все билеты в столице и Петербурге были распроданы.





Напомним, рок-группа в мае 2019 года планирует выпустить первый за 10 лет альбом и отправиться в тур по Европе. В Москве Rammstein планирует дать концерт 29 июля, в Санкт-Петербурге - 2 августа.





В рамках турне группа также посетит Германию, Испанию, Швейцарию, Данию, Нидерланды, Францию, Великобританию, Бельгию, Чехию, Польшу, Латвию, Финляндию, Норвегию и Австрию.