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На Гражданском проспекте горела двухкомнатная жилая квартира

05:30
Тэги: калининский район, пожарная охрана, мчс, происшествие
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Тэги: калининский район, пожарная охрана, мчс, происшествие



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