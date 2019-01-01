На Гражданском проспекте горела двухкомнатная жилая квартира

В среду, 16 января, около 10:49 на телефон диспетчерской службы спасателей поступила информация о возгорании в жилой квартире на Гражданском проспекте. Об этом сообщают в МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Пожарные выехали на место происшествия и выяснили, что горит двухкомнатная жилая квартира. Пламя распространилось на два квадратных метра. Ликвидировать очаг возгорания удалось к 11:18.





На месте работали три единицы техники и 12 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.