На Демьяна Бедного тушили однокомнатную квартиру

В среду, 16 января, на экстренный номер спасательной службы поступило сообщение о пожаре в жилой квартире. Сообщение поступило в 15:40. Звонивший сообщил, что в Калининском районе в одном из домов на улице Демьяна Бедного горит помещение жилой квартиры.





Прибывшие на место пожара спасатели выяснили, что возгорание произошло в однокомнатной квартире. Пламя распространилось на два квадратных метра. Ликвидировать пожар получилось в 16:52.





На месте ликвидации пожара работали три единицы техники и 12 человек личного состава . Сведения о пострадавших уточняются.