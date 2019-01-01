Погода в Петербурге 17 января: метель и сильный ветер

В четверг, 17 января, в Санкт-Петербурге ожидается сильный снег и метель. Об этом сообщает ФГБУ “Северо-Западное УГМС”. Синоптики также прогнозируют, что в городе будет сильный ветер, порывы ветра будут достигать до 13 метров в секунду.





Температура воздуха опуститься до -7 градусов ниже нуля. Согласно информации сервиса “Яндекс. Погода”, по ощущениям на улице будет до -11 градусов ниже нуля.





Влажность в городе - 84% и давление - 744 мм рт. ст.