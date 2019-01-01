Полиция заинтересовалась нападением на маршрутку в Петербурге

Сотрудники полиции проверяют информацию о нападении на маршрутку в Красногвардейском районе.



«ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области проводит проверку. До настоящего время заявлений в полицию не поступало», - сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах.



Напомним, очевидцы сообщили о том, что днем 16 января на перекрестке проспекта Металлистов и улицы Большая Пороховская пьяный молодой человек разбил бутылкой шампанского стекло маршрутки из-за того, что водитель отказался везти его бесплатно.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что пьяный житель Петербурга обиделся на водителя и разбил окно маршрутки бутылкой шампанского.(Майя Брик, Gazeta.SPb)



