Адвокат Мамаева о матче в СИЗО: «Это как обычная прогулка. Закон не будет нарушен»





«Это обычное спортивное мероприятие, то же самое, что Мамаев в спортивный зал ходит. Это можно приравнять к обычной прогулке», - сказал адвокат, сообщает Sports.ru.





Напомним, по версии следствия, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин напали на двух чиновников и водителя телеведущей в Москве. Тверской суд принял решение оставить их под арестом до 8 февраля.



Ранее сообщалось о том, что п Ранее сообщалось о том, что п рокуратура выявила существенные нарушения в расследовании дела футболистов Кокорина и Мамаева.

(Майя Брик, Gazeta.SPb)



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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что проведение футбольного матч в СИЗО с участием футболиста не нарушило бы закон.