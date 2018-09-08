YouTube ввёл запрет на публикацию опасных для жизни челленджей

Видеохостинг YouTube обновил правила пользования сайтом. Изменения компания внесла в раздел “Справка”. Об этом сообщает РБК.





Теперь на сервисе нельзя размещать видео с челленджами, которые могут привести к травмированию или смерти. Как пример компания привела случаи, где участники глотают капсулы для стирки или поджигают себя.





Также YouTube запретил публикацию видео с некоторыми пранками. Розыгрыши, где люди думают, что им серьёзно угрожает опасность, теперь под запретом. Если в ролике задействованы дети – правила ужесточаются.





Согласно новым “законам”, компания даёт два месяца на удаление несоответствующего контента. Ответственность за дальнейшую публикацию опасных челленджей и пранков будет градироваться от предупреждения до блокировки канала нарушителя.





Ранее Gazeta.SPb писала, что YouTube отобрал 12 лучших блогеров России . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb)



