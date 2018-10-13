В Петербурге впервые пройдет Международный велоконгресс





Более 50 спикеров из разных стран мира обсудят актуальные вопросы применения передовых технологий в строительстве велосипедной инфраструктуры, экономические аспекты развития городской среды, возможности регулярного использования велотранспорта в городах с холодным климатом, развитие туристического потенциала регионов за счёт развития велосипедной инфраструктуры и другие темы.



Кроме того, в обширную программу велоконгресса включены разнообразные дополнительные мероприятия, как, например, воркшопы, кинопоказы и т.д.



Международный велоконгресс был инициирован командой проекта по развитию велокультуры Let's bike it! в 2016 году и в первые три года проходил в Москве.



За это время он стал одним из крупнейших велоконгрессов в мире и популярной площадкой для обмена опытом по вопросам популяризации велосипедного движения и создания удобной и безопасной велосипедной инфраструктуры в городах России.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что участники велопробега «Санкт-Петербург – Владивосток» добрались до Хабаровска. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Петербург примет IV Международный велоконгресс 28-31 марта 2019 года, сообщили Gazeta.Spb представители "Петербургского велообщества".