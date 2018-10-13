На продажу выставлена квартира, в которой Шостакович писал блокадную симфонию

Квартиру композитора Шостаковича выставили на продажу и запросили за неё 26,9 млн рублей. Соответствующее объявление появилось 16 января на сервисе ЦИАН.





Именно здесь Шостакович пережил начало войны. Тут и родилась его симфония №7 именуемая ещё “Ленинградской”. Композитор дописывал её, когда началась блокада.





Помимо духа истории, в объявлении о продаже отмечается, что квартира уставлена дорогой мебелью, стены оклеены обоями ручной работы, пол устелен паркетом. Внутри помещения сделан ремонт в классическом стиле.





Квартира композитора находится на Каменноостровском проспекте в доме Бенуа. Её площадь – 256 кв м, внутри находится семь комнат.





Ранее Gazeta.SPb писала, что в Петербурге продается квартира Максима Горького за 11,5 млн рублей . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



