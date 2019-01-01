«Зенит» интересуется 21-летним защитником «Севильи» Араной





Как сообщает источник, руководство «Севильи» заинтересовано в том, чтобы футболист продолжил карьеру в другом европейском клубе.





Отметим, что 21-летний футболист перешёл в «Севилью» из бразильского клуба «Коринтианс» в январе прошлого года.





В составе «Севильи» он провел восемь матчей и не набрал ни одного очка.







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Защитник испанского клуба «Севилья» Гильерме Арана попал в сферу интересов «Зенита», сообщает FOX Sports Rádio BR на странице в Twitter.