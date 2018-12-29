«Невский завод цветных металлов» подал в суд на «Вконтакте» из-за группы, которая рассказывает о нарушениях экологии

Рассмотрение пройдет 14 февраля.





Завод требует закрыть паблик «Экология в Рыбацком» за «распространение клеветы», а также «лживой, искажённой и заказной» информации.





В администрации группы заявили, что ничего не знают об иске. Кроме того, администратор группы заявил, что представители завода с группой не связывались. При этом он отметил, что группа освещает проблемы экологии в рамках закона.



Представители завода в свою очередь сказали, что пытались связаться с администраторами группы, но не смогли.





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге возбуждено уголовное де ло о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

(Майя Брик, Gazeta.SPb)











Фото: "Экология в Рыбацком"













