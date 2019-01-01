В пункте приема стеклотары в Купчино обнаружили водочный бизнес

Жители Фрунзенского района обратились в прокуратуру с просьбой проверить местный пункт приёма стеклотары. Ведомство провело проверку и обнаружило на месте точку торговли контрафактным алкоголем, передаёт “Мойка78”.





Дело в том, что владелец пункта приёма стеклотары на Будапештской улице расчитывался с посетителями не совсем характерным способом. Вместо денег за принесенные стеклянные бутылки он давал им бутылки, но с водкой. При этом, если приходил человек без стеклотары, он мог заплатить 60 рублей и получить пол литра водки.





В ходе проверки удалось обнаружить около 30 литров нелицензиованного алкоголя – сейчас весь он изъят, а дело направлено в полицию для проверки.





Недавно Gazeta.SPb сообщала, что за нелицензионный алкоголь на 130 тыс. рублей предпринимательницу оштрафовали на 150 тыс рублей . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).







