Пьяный житель Петербурга обиделся на водителя и разбил окно маршрутки бутылкой шампанского

Инцидент произошел днем 16 января на перекрестке проспекта Металлистов и улицы Большая Пороховская. В маршрутный автобус №322 вошел пьяный молодой человек лет 20 с бутылкой шампанского и грубо попросил водителя бесплатно довезти его до ТЦ «Охта-Молл».





Водитель попросил его покинуть маршрутку.







"Водитель пожилой не славянской внешности в ответ сказал: «Не тыкай я с тобой свиней не пас ! И пошёл вон!»", - рассказали очевидцы. "Водитель пожилой не славянской внешности в ответ сказал: «Не тыкай я с тобой свиней не пас ! И пошёл вон!»", - рассказали очевидцы.



Молодой человек агрессивно на это отреагировал. Он грубо высказался, вышел из маршрутки и кинул в окно бутылку шампанского, после чего скрылся с места происшествия. К счастью, никто не пострадал.

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Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Петербург»













